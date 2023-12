Cristiano Giuntoli ha parlato spesso di "occasioni" e opportunità riferendosi al mercato di gennaio che dovrà fare la Juve. Una di queste intreccia le mosse e gli obiettivi dell'Inter. Il profilo in questione è quello dIl giocatore ha già deciso di non rinnovare il contratto e aspetta la sua nuova avventura. I nerazzurri si sono già portati avanti da tempo per ingaggiarlo a parametro zero ma ora dovrà fare i conti con le mosse della Juve.Djalò è reduce dalla lesione del crociato a Marzo scorso e nonostante ora abbia recuperato l'allenatore del Lille, Fonseca, non lo sta utilizzando. Ha voglia di tornare a giocare ed anche per questo il clubbianconero pensa ad anticipare l'Inter acquistandolo a gennaio. D'altronde il Lille, riferisce la Gazzetta dello Sport, spera che a gennaio qualcuno si presenti conarebbe per la Juve un rinforzo utile per il presente ma soprattutto per il futuro, considerando che Alex Sandro non rinnoverà il contratto e lascerà Torino a giugno. Anche l'Atletico Madrid sta procedendo sulla stessa linea della Juve e si è informata su un eventuale acquisto nel breve. Juve-Inter si accende anche sul mercato.