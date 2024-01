Tiagoha sostenuto nella mattinata di ieri le visite mediche al JMedical ed in seguito ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime due stagione. Il difensore portoghese però in seguito è andato in visita alla Continassa dove ha incontrato prima di tutto capitan Danilo ad accoglierlo ma poi ha anche scambiato qualche battuta con Weston. Di seguito il video di quanto accaduto.