Tiagoè in volo per Torino. L'annuncio arriva da Fabrizio Romano, che ha condiviso alcuni scatti del difensore portoghese pronto a partire verso l'Italia a bordo di un aereo privato. L'atterraggio a Caselle è previsto intorno alle 23.00, comunque dopo il fischio finale del match tra Lecce e. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche domani, dopodichè firmerà il suo contratto con il club bianconero. L'affare, come noto, si è sbloccato grazie al trasferimento al Palermo di Filippo Ranocchia, un passaggio necessario per via della questione dell'indice di liquidità della Juve.