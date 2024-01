La Juve si muove sul mercato. Anche senza Decreto Crescita: l'obiettivo è anticipare l'Inter sul fronte Tiago Djalò, provando a prenderlo subito e non a parametro zero. Col Lille l'intesa si può trovare sulla base di 3 milioni circa e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ci pensa, come riferisce calciomercato.com. I nerazzurri sono avanti con il giocatore, visto che già lo avevano contattato da mesi, ma adesso alla Continassa si lavora per provare lo "sgarbo" nei confronti dell'Inter, un po' come era successo con Bremer, anche se in quel caso, le cifre erano ben diverse.