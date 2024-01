Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Tiagoha parlato anche delle sue condizioni fisiche dopo l'operazione di un anno fa al. Ecco il suo commento: "Mi sento bene, il mio ginocchio è buono. Adesso è una questione di opportunità. Sono pronto. Darò tutto per la squadra. Posso giocare a sinistra, destra, in mezzo. Darò tutto".E su Massimiliano: "Mi ha dato fiducia, mi conosce bene e so come la squadra gioca. Però devo imparare di più con lui. Questa mattina ho parlato con lui e mi ha detto qualcosa che non sapevo. In Francia giocavo in maniera diversa".