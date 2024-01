L'investimento della Juve per Djalo

Torniamo subito in diretta con OR: LIVE dalle ore 13 con le ultime di mercato. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, tutte le notizie analizzate da Nicola Balice.

Tiagoè arrivato al il difensore centrale è atterrato a Caselle nella tarda serata di ieri , questa mattina svolgerà ledi rito prima di firmare il suo contratto quadriennale con laVisite non banali per il giocatore portoghese, reduce da un infortunio importante al ginocchio: i bianconeri dovranno assicurarsi che il problema fisico sia effettivamente alle spalle. E che il giocatore sia pronto per, e sin da subito.Tutte le immagini nella gallery!Come noto, il club bianconero ha effettuato per lui un investimento da 3.5 milioni di euro più bonus: al Lille anche il 10% dell'eventuale futura rivendita di Djalo.