Juve, il programma di Djalò e le visite mediche

Il primo colpo del mercato invernale sta per arrivare. Domani la Juventus accoglierà Tiago Djalò, difensore centrale e acquisto di prospettiva per il club bianconero, che ha bruciato la concorrenza di tutti, soprattutto dell'Inter e si prepara per le firme. Così, mentre i suoi futuri compagni saranno impegnati al Via del Mare di Lecce per provare a mettere la scavalcare l’Inter, il portoghese domani è atteso in giornata all’aeroporto di Caselle per cominciare l’avventura bianconera. L'arrivo a Torino e poi il giorno dopo, lunedì mattina, le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime quattro stagioni e mezza, fino al 30 giugno 2028.Questo il programma per il centrale, che avrebbe dovuto raggiungere la Continassa già nei giorni scorsi, ma che ha tardato il suo approdo in Italia per questioni tecniche: la Juve prima doveva chiudere la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo e recuperare i soldi necessari da girare al Lille per Dajlò, che arriverà per 3,5 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il difensore, in ripresa dopo l'infortunio, ha voluto la Juve e vuole restarci fin da subito, senza prestiti per recuperare la forma. Domani l'arrivo, poi le firme e poi il gruppo da incontrare, Allegri in primis, ma non solo. Un nuovo giocatore sta per sbarcare in città.