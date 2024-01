Laè ormai prossima a concludere l'acquisizione di Djalò , difensore del Lille, al costo di circa 3 milioni di euro, riuscendo a superare la concorrenza dell'Inter. Tuttavia, al momento sembra improbabile che il giocatore possa rimanere alla Continassa nei prossimi sei mesi. Si prospetta piuttosto un possibile prestito per consentire a Djalò di recuperare dall'infortunio al crociato e trovare la continuità necessaria. Nonostante l'affare imminente, il club bianconero sta pianificando attentamente il futuro del giocatore, considerando le migliori opzioni per il suo sviluppo e ritorno in forma.