Il mercato della Juventus continua a regalare sorprese e colpi di scena. Secondo quanto riportato da The Sun, i bianconeri avrebbero deciso di inserirsi nella trattativa allestita tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. L'attaccante belga vuole lasciare la Premier League e la Serie A è una meta gradita. La Vecchia Signora sembra intenzionata a virare su di lui date le probabili partenze di Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Per l'Inter si complicherebbe la possibilità di cedere Mauro Icardi in caso di mancato arrivo di Lukaku.