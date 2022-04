Il saluto di Alessandro Del Piero al suo pubblico ha rappresentato un momento di disgelo nei rapporti tra l'ex numero 10 e la società. Adesso, si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno. In che vesti? Lo racconta calciomercato.com:



"RUOLO DA AMBASCIATORE - Del Piero oggi vive negli Stati Unit , ha la sua Academy a Los Anglese e proprio questo è stato il gancio che lo ha riavvicinato alla Juventus in questi giorni. Il mercato USA è considerato fondamentale dagli uomini marketing del club e per l'ex bandiera dimenticata oltreoceano negli ultimi 10 anni, potrebbe aprirsi anche un ruolo ufficiale di rappresentanza, di ambasciatore del brand Juve in America. E chi lo sa che da questo ruolo marginale non possa nascere in Agnelli la possibilità poi di riportare la famiglia Del Piero a Torino, nella Juventus, all'interno della società."