Tifosi, appassionati, addetti ai lavori. Dopo il fischio finale di Juventus-Milan l'attesa si è spostata sulla zona mista dello Stadium e sulle parole di Andrea Pirlo nel post partita. Il tecnico bresciano, pur assumendosi le colpe dei risultati disastrosi, ha dichiarato di voler continuare e di pensare alle ultime gare della stagione. Niente dimissioni, quindi. Questo, ha fatto venire in mente a molti tifosi l'episodio del 2000 quando Lippi nella sua ultima partita all'Inter disse: "Se fossi il presidente manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori e li attaccherei tutti al muro, li prenderei a calci nel c..".