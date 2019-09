Gennaio porterà consiglio, ma secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche qualche sorpresa curiosa. Juventus e Tottenham hanno tenuto aperto i dialoghi, malgrado la fumata nera per Dybala a fine mercato inglese. Così, con Eriksen in scadenza e la Joya al momento riserva di lusso, i due club potrebbero allestire per la sessione invernale uno scambio clamoroso, che porterebbe il danese (con conguaglio) a Torino e Dybala a Londra.