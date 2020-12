Juventus-Dinamo Kiev alle 21 darà il via per i bianconeri alla penultima giornata della fase a gironi della Champions League. Un match che apparentemente vale poco per i bianconeri, già qualificati agli ottavi di finale, ma in realtà c'è ancora da giocarsi il primato nel girone col Barcellona, avanti di 3 punti e avversario nello scontro diretto del Camp Nou settimana prossima. Qua sotto potete sfogliare tutte le immagini del prepartita, dall'arrivo delle squadre filmato da noi fino alle foto e i video pubblicati dai club sui social!