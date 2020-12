Molti tifosi della Juve aspettavano al varco i ragazzi di Pirlo dopo la mezza figuraccia con il Benevento, ma la rotonda vittoria in Champions di ieri sera contro la Dinamo Kiev ha di nuovo messo a tacere i sostenitori più critici della Vecchia Signora, offrendo comunque diversi spunti per chi ha voluto commentare la gara attraverso Instagram e Twitter. Protagonista assoluto dei migliori "meme" comparsi nelle ultime ore - di cui vi offriamo qui una selezione - è Federico Chiesa, poco apprezzato (per usare un eufemismo) in questo primo scorcio di stagione ma autore di una splendida partita contro gli ucraini.