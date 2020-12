1









Tre punti per il morale e il primo posto nel girone. Sono quelli che Andrea Pirlo stasera vuole contro la Dinamo Kiev. La Juventus è già qualificata agli ottavi di Champions, ma nella sfida a distanza col Barcellona si gioca il passaggio del turno da prima o seconda del proprio gruppo. Idee abbastanza chiare per l'allenatore, che si schiererà con un 4-4-2 e sceglierà la formazione anche pensando al derby col Torino, prossimo avversario di campionato sabato alle 18. Juve-Dinamo Kiev sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e potrete seguirla anche qui sul nostro sito, con live della partita e moviola in tempo reale.



Sfoglia la gallery per vedere la probabile formazione della Juve per stasera