La Juventus affronta la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium per la penultima giornata di Champions League. Una gara apparentemente ininfluente, data la qualificazione già acquisita aritmeticamente. Ma c'è una lotta al primato nel girone col Barcellona... Come ben sappiamo, a dirigere il match è, per la prima volta nella storia della Champions, una donna: Stephanie Frappart. Tutta francese la squadra arbitrale: insieme alla Frappart ci sono i guardalinee Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni e il quarto ufficiale Karim Abed. Al VAR Benoit Millot, Avar Delajod Willy.



Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali di Juve-Dinamo:



80' - Ammonito un altro giocatore nella Dinamo Kiev: è Shaparenko, che quasi "per ripicca" per un fallo non ravvisato ai suoi danni da parte di Kulusevski, va a stendere con decisione McKennie e si prende un giusto cartellino giallo



57' - Convalidato il 2-0 della Juventus: sul tiro-cross di Chiesa, non è in fuorigioco Alvaro Morata nel suo tentativo di intervento. Poi il pallone filtra per Ronaldo che insacca a porta vuota



45' - Zabarnyi, già ammonito, sgambetta McKennie che ha appena vinto un duello con lui: non è un fallo da ammonizione, ma al prossimo...



36' - Proteste Dinamo Kiev per un rigore in area: caduta di Verbic in area, simile a quella di Morata, ma la cintura da dietro di Bonucci è più evidente rispetto a quella di Kedziora...



29' - Accenna a chiedere un rigore Alvaro Morata, che spalle alla porta in area finisce a terra: il tocco sulla sua spalla di Kedziora però era troppo leggero per indurre la Frappart a fischiare



27' - Un cartellino giallo anche nella Dinamo Kiev, per Zabarnyi, reo di aver sbracciato su Morata nel contendergli un pallone vagante



21' - Regolare il gol della Juventus, Morata lanciato in profondità parte in posizione regolare (poi appoggerà ad Alex Sandro che serve il cross a Chiesa)



10' - Intervento in scivolata in netto ritardo di Rodrigo Bentancur su Mykolenko a centrocampo: ammonito il centrocampista della Juventus