Dopo le gare di Inter e Atalanta, tocca alla Juventus e la Lazio scendere in campo per la quinta giornata di Champions. I bianconeri sono già qualificati al prossimo turno, ma Pirlo vuole comunque la vittoria per conquistare il primo posto nel girone. Juve grande favorita, la vittoria della squadra di Pirlo è data a 1,24; il colpo della Dinamo Kiev a Torino si può giocare a 12, il pareggio è quotato 6,00. E se la Frappart - primo arbitro donna in Champions League - dovesse fischiare un rigore? Si gioca a 2,50.