Juventus e Dinamo Kiev stanno per incrociare i propri destini per la seconda volta in un mese e mezzo, nella 5^ giornata della fase a gironi di Champions League. All'Allianz Stadium arriva una squadra in corsa (a distanza con il Ferencvaros) per il terzo posto che vale l'Europa League, mentre la Juve si gioca a distanza col Barcellona il primato nel girone.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Arthur, Dybala, Frabotta, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Dragusin, Da Graca, Portanova. All. Pirlo

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. A disp: Neshcheret, Boyko, Baluta, Shabanov, De Pena, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Clayton, Syrota, Supryaha. All. Lucescu