Serata di Champions per la Juventus. Alle 21 la squadra di Andrea Pirlo scenderà in campo contro la Dinamo Kiev per la quinta giornata di Champions League. Tutto già deciso nel gruppo dei bianconeri, con Juve e Barcellona già qualificate agli ottavi e ucraini e Ferencvaros che si giocheranno la qualificazione in Europa League. I punti in palio oggi però servono comunque alla Juve, che vuole dare una risposta decisa dopo il pareggio di Benevento e punta a qualificarsi al prossimo turno da prima del girone. La gara, in programma alle 21, verrà trasmessa su Sky Sport Uno e potrete seguirla anche qui sul nostro sito, con diretta live e moviola in tempo reale.