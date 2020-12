5









Chi l'ha detto che la partita di stasera contro la Dinamo Kiev non conta nulla. Andrea Pirlo chiede una vittoria ai suoi, per il primo posto nel girone ma anche per dare una risposta - positiva - a tutti dopo il pareggio col Benevento. E magari dare un calcione bello forte a tutte le critiche. Non solo però, perché Juve-Dinamo Kiev vale anche... quasi tre milioni di euro.



QUANTO VALE - Classifica e morale ok, ma dietro all'obiettivo di Pirlo per stasera c'è anche un motivo economico. Se i bianconeri dovessero vincere stasera, precisamente incasserebbero 2,7 milioni di euro pronti da reinvestire. Una cifra tutt'altro che banale, soprattutto considerando che stiamo vivendo al tempo del Covid in cui le società fanno fatica a guadagnare. Se invece la Juve dovesse pareggiare incasserebbe una cifra tre volte inferiore rispetto ai 2,7 milioni; con la sconfitta, ovviamente, non prenderebbe nulla.



FACCIAMO I CONTI - Intanto con il passaggio agli ottavi la Juve si è assicurata 33 milioni di euro, cifra totale alla quale si arriva sommando il gettone presenza (15,3 milioni), le tre vittorie in quattro gare (8,1) e i 9,5 milioni per l'accesso agli ottavi. Se Pirlo dovesse riuscire nell'obiettivo principale di arrivare in finale, le casse bianconere guadagnerebbero altri 38 milioni di euro (10,5 per i quarti, 12,5 per la semifinale e 15 per la finale). Altri 4 milioni in caso di vittoria finale.



MARKET POOL - Poi, c'è il market pool, che corrisponde a 50 milioni da dividere con Inter, Lazio e Atalanta, le altre italiane in Champions League; la cifra che incasserà ogni club sarà divisa in base a percorso in Europa e al piazzamento nello scorso campionato (vinto dalla Juve col nono scudetto di fila). Oggi però la testa è alla Dinamo Kiev, i bianconeri a caccia dei tre punti per la classifica, il morale e... per incassare quei 2,7 milioncini.