Al minuto 21 di Juventus-Dinamo Kiev, match valevole per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League, nello scenario vuoto di un Allianz Stadium versione lockdown, Federico Chiesa ha segnato il primo gol in carriera in Champions! Il figlio di Enrico si è trasferito dalla Fiorentina alla Juve anche per misurarsi finalmente col palcoscenico della massima competizione europea per club, e al quinto tentativo, girando di testa alla grande un cross da sinistra di Alex Sandro, ha regalato a sé e alla squadra di Pirlo questa gioia.