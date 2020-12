Nella storia ci è entrata nel momento esatto in cui è stata designata per arbitrare Juve-Dinamo Kiev. E questa sera ha confermato anche ai più scettici di esserci con merito. E' infatti più che positiva la direzione di gara di Stephanie Frappart, prima donna ad arbitrare una gara di Champions League maschile. Brava nella gestione del match, dei cartellini, del temperamento. E anche nel non assegnare un rigore per il contatto tra Bonucci e Verbic, nonostante il rischio corso dallo juventino, come confermato anche da Var. Precisa quando serve, incisiva e in grado di placare le polemiche, meno frequenti rispetto al solito. Lei, fuoriclasse da curriculum specialissimo, che ha confermato le aspettative. Una gara da 7 pieno.