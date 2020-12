Merih Demiral ieri sera è dovuto uscire dal campo durante il secondo tempo di Juventus-Dinamo Kiev per un nuovo fastidio muscolare, dopo quello che l'aveva già tenuto ai box in precedenza. Nonostante sia stata dunque una serata non piacevole per lui, il difensore turco ha avuto modo lo stesso di gioire su Instagram per il 3-0 convincente (anche se ricco ancora di "magagne") della Juve.