Quindici giorni di fuoco. Di un tour de force incredibile. Mai come prima, la Juve ha da affrontare partite importanti. Tutte pesanti e tutte difficilissime. Dopo Bologna, Spal e Sampdoria, del resto, sembrava quasi inevitabile ritrovarsi nel girone dell'inferno della stagione. Si parte dall'Inter, questa sera; si arriverà al diciassette febbraio contro il Porto, per l'andata degli ottavi di finale di Champions, prima parte in trasferta. In mezzo, Roma in campionato, il ritorno con i nerazzurri in casa e ancora il Napoli al Maradona. PROVA DI MATURITA' - La gara più importante è sempre la prossima. Ecco perché quella con i nerazzurri sarà trattata alla stregua di una finale: non solo per l'importanza che riveste la Coppa Italia, ma anche per il senso di rivalsa dopo la brutta scivolata in campionato. Con una gara convincente, per di più a San Siro, la Juve può dimostrare due aspetti finora nascosti: innanzitutto di essere di pari allo stesso livello di Conte e dei suoi giocatori; poi rilancerebbe le ambizioni totali, non solo quelle scudetto. Cinque partite con gradi di difficoltà diversi, però con la stessa intensità 'mentale'. La Juve è da alta quota? Ecco, una buona occasione per dimostrarlo.