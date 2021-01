Beffa di mercato bianconera in vista, dopo che l'affare sembrava concluso. La Roma infatti ha effettuato il sorpasso sulla Juventus per Bryan Reynolds, grazie soprattutto agli ottimi rapporti della proprietà dei Friedkin e il club di Dallas. C'è stato un rilancio, 7 milioni di euro, e questa sarà la cifra che consentirà alla squadra giallorossa di far suo il 19enne terzino destro statunitense. Come spiega Sky Sport il giocatore si aggregherà alla Roma a inizio settimana prossima e non sarà girato in prestito da nessuna parte: subito a disposizione di Fonseca.