Potrebbe complicarsi l'arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea alla Juventus. Il terzino sinistro italo-brasiliano sarebbe il sostituto designato del partente (in prestito) De Sciglio per dividersi con Alex Sandro la corsia mancina. La formula ipotizzata è quella del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia i tempi tecnici per configurare l'operazione potrebbero essere troppo lunghi (il mercato chiude stasera alle 20) e quindi la Juve potrebbe dover rinunciare a prendere l'agognato terzino.

