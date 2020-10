2









Durante la conferenza stampa alla viglia della sfida di Serie A contro lo Spezia, Andrea Pirlo ha spiegato le difficoltà difensive della squadra: “Manca la reattività nel recupero della palla. Siamo la squadra che subito meno gol dopo il Napoli, però, se si vuol fare un gioco offensivo, è normale avere qualche rischio in più in fase difensiva. Noi cerchiamo di fare questo e quindi è normale che in qualche partita ci siano più occasioni per l'altra squadra. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, migliorare giorno dopo giorno per trovare l'assetto migliore”.