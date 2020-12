La rete di Vlahovic dopo una manciata di minuti ieri all'Allianz Stadium ha subito posto le basi per una serata difficile per la Juventus contro la Fiorentina. Un gol che ha palesato alcune fragilità bianconere, come sottolineato nell'analisi della Gazzetta dello Sport: "L’errore fondamentale è stata la non lettura della posizione di Ribery, gli juventini non hanno capito le funzioni del francese, finta punta, in realtà regista offensivo. A Ribery è bastato abbassarsi per trovare luce e dipingere il suo calcio. A sbaglio si è aggiunto sbaglio, perché sulla verticalizzazione la difesa bianconera si è fatta sorprendere troppo in alto, e non si è capito bene il motivo. Che cos’era? Un tentativo di fuorigioco, a pallone scoperto? In quei casi si scappa all’indietro, non si sale. De Ligt e Bonucci sono stati presi d’infilata e Vlahovic è volato via nel vuoto, per la rete dello 0-1".