Quelli contro l'Inter di ieri sera sono l'ennesima volta in cui uno tra Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci concedono dei rigori agli avversari. Il contatto tra De Ligt e De Vrij appare netto. Il difensore olandese però da quando è arrivato alla Juventus ha concesso ben 7 penalty agli avversari. Seppur tecnicamente e come leadership sia cresciuto molto deve ancora migliorare negli interventi in area, fattore su cui appare ancora abbastanza ingenuo.



LA DIFESA - Una difesa completamente da registrare, soprattutto dopo ieri sera. Nelle ultime stagioni sono ben 11 i calci di rigore concessi dalla coppia Bonucci-De Ligt. Leonardo Bonucci infatti ha concesso i restanti 6 tiri dagli undici metri. Decisamente meno quelli concessi da Giorgio Chiellini che nelle ultime tre stagioni sono stati soltanto tre. Certo, sono anche meno le presenze ma il capitano bianconero si è dimostrato decisamente più attento sulla questione. IN EUROPA - De Ligt si è dimostrato più attento in Europa. Dei sette penalty concessi soltanto uno è in Champions League. Dalla sua c'è la linea arbitrale meno severa concessa in campo europeo rispetto all'Italia. Ciò che è sicuro è che in Europa solamente Spezia, Venezia e Norwich hanno subito più rigori contro nel 2021/2022