La Juventus ha subito un solo gol in casa nel 2020, nessuna squadra nei top-5 campionati europei ne ha incassati di meno nel periodo – l’altra a quota uno è il Lione. Le due squadre si troveranno proprio di fronte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League il prossimo 8 agosto. Una sfida che vede i francesi in vantaggio, per via dell'1-0 maturato in casa all'andata, ma che dà ancora ai bianconeri la possibilità di rimontare. Difese difficili da superare, ma l'attacco della Juve ha tante frecce nel suo arco. Serviranno per centrare le Final Eight di Lisbona.