. Sì, in vista del big match di domenica sera contro illadeve fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato, già orfano die ora anche di, che non rivedrà il campo almeno fino all'inizio di novembre. A disposizione, dunque, solo Daniele, Federicoe Gleison, tutti destri e per nulla abituati a giocare da "braccetti" a sinistra. E allora che si fa? Considerando che anche l'ipotesi di schierare da titolare il 18enne Deana San Siro sembra abbastanza azzardata, la soluzione più praticabile potrebbe essere il passaggio al, un assetto che i bianconeri ogni tanto provano (e che è tornato utile anche nel derby contro il Torino, a partita in corso).- Come spiega Tuttosport, anche con questo modulo uno dei tre difensori disponibili dovrebbe adattarsi a stare sul centrosinistra, ma in una posizione nettamente più defilata grazie alla presenza di un compagno più a sinistra sulla stessa linea. "Il candidato centrale di sinistra - si legge sul quotidiano - sarebbe Rugani, oppure Bremer se Massimilianoscegliesse di giocare con il brasiliano e Gatti centrali. Nel primo caso l'ex Frosinone agirebbe invece da terzino destro particolarmente difensivo, come nel derby quando la Juve è passata dal 3-5-2 al 4-4-2 dopo una ventina di minuti. È la soluzione più probabile in caso di 4-4-2 (con Cambiaso terzino sinistro) perché opporrebbe a Leao un difensore puro come Gatti e non uno che il ruolo lo sta studiando come". Quest'ultimo - o in alternativa Weston McKennie - andrebbe poi a completare la linea di centrocampo con Locatelli, Rabiot e Kostic.