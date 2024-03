Nel suo lungo approfondimento dedicato alla, The Athletic riflette anche sui motivi che hanno spinto l'ex presidente Andreaa lanciare una nuova competizione, la: "Era un tentativo di catturare l'interesse dei fan tra i 16 e i 24 anni, che si erano persi tra Fortnite e Call of Duty. Non voleva che l'diventasse come uno dei campi di bocce che si trovano nelle piazze di Torino: abbandonato, lasciato indietro dall'arrivo di nuovi sport".La Juventus, come noto, è ancora formalmente parte del progetto della Superlega, avendo ricevuto il rifiuto all'uscita da parte di Real Madrid e Barcellona.