Dietro la grande prestazione diautore di tre assist nella vittoria contro il Maccabi Haifa in Champions League, c'è anche una questione tattica. In particolare, secondo Tuttosport, la scelta di mettereovvero sul lato destro del campo, ha permesso all'ex Psg di potersi muovere liberamente andando a cercare gli spazi anche in mezzo. Cuadrado infatti è sempre stato molto largo a destra e Mckennie dava il giusto equilibrio in quella zona di campo. Una strategia che ha funzionato e che potremmo rivedere nel corso della stagione.