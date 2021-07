La Juventus sta per rinnovare il contratto a Giorgio Chiellini, che formalmente è svincolato in quanto non ha rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno, ma il prolungamento per un altro anno col club bianconero sembra solo una formalità. In Spagna però non la pensano tutti così: su fichajes.net infatti si legge di un Chiellini particolarmente apprezzato da Carlo Ancelotti, e diper tamponare il doppio addio di Ramos e (probabilmente) Varane.