Il Barcellona ci prova. Ha colto i tentennamenti di Di Maria con la Juventus, legati al nodo contratto - cifre e durata - e allora ha chiesto informazioni sul Fideo. Che ha risposto, eccome, e non certo picche: l'apertura ai blaugrana è stata importantissima, tale da costringere i bianconeri a un ultimatum chiaro e netto.



L'OK DEL FIDEO - Al Fideo stuzzica soprattutto l'idea di prendere (in qualche modo) l'eredità dell'amico e rosarino Leo Messi. Ma che al momento è ancora frenata dai problemi burocratici e di mercato dei blaugrana, che hanno di fatto acquistato Kessie e Christensen e che devono fare spazio eventualmente per inserire Di Maria. Eccolo, il vero vantaggio della Juventus: può prendere subito Angel, a patto che si faccia alle cifre bianconere. Il Barcellona aspetta invece la decisione definitiva di Dembelé, che in un gioco d'incastri potrebbe prendere proprio il posto di Angel a Parigi. Le vie del mercato sono strettissime.