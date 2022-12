Sembra paradossale dopo la vittoria a reti inviolate ottenuta dalla Juve contro l'Arsenal maDue che circondati dai tanti giovani avrebbero dovuto prendersi in mano la squadra, almeno nel reparto difensivo. Quella dell'Emirates infatti non era una grande chance solo per i ragazzi dell'under 19 e della Next Gen ma anche per coloro che hanno trovato pochissimo spazio nei primi mesi stagionali.oprattutto se pensiamo che il terzo giocatore a comporre la difesa era il giovane Riccio, alla prima esperienza con i grandi ma nettamente il migliore dei tre nei 90 minuti dell'Emirates.Le risposte che Massimiliano Allegri riporta da Londra sono quindi a due facceE questo potrebbe diventare un problema per la Juve da qui a fine stagione. Soprattutto visto cheIl rientro dei tre brasiliani post Mondiale diventa quinti imprescindibile per il tecnico livornese.Dietro di loro, con la carta d'identità di Bonucci che avanza e le insicurezze della coppia Rugani-Gatti, c'è il vuoto. Una differenza tra quest'ultimi due pero c'è; Rugani (il cui contratto scadrà nel 2024) sembra destinato a lasciare la Juve, se non a gennaio in estate mentre Gatti, ha appena iniziato la sua avventura a Torino e avrà ancora chance per dimostrarsi all'altezza.