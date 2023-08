Mercoledì 9 agosto. E la Juve ha ancora una decina di centrocampisti in organico: tanti, troppi. Anche perché poi manca quello giusto per compiere il salto di qualità, ne erano stati inidividuati almeno tre ma proprio a causa di quel mercato in uscita che non si sblocca sono di fatto sfumati tutti, uno dietro l'altro: Davide Frattesi, Sergej Milinkovic-Savic, Franck Kessié. Non che il mercato in entarta sia fermo, anzi gli obiettivi non mancano di certo nonostante le primissime scelte siano di fatto sfumate. Però c'è da vendere, tanto e bene. Oggi a centrocampo la Juve può contare sui titolari Fagioli-Locatelli-Rabiot, sulle alternative che appaiono tutt'altro che incedibili anzi sono sul mercato dei prestiti o delle cessioni come McKennie-Rovella-Miretti. E poi ancora Nicolussi Caviglia, Barrenechea, fino all'esubero Zakaria o all'oggetto misterioso Pogba. Che poi proprio il francese rappresenta il vero tappo, tanto ingombrante a bilancio quanto impalpabile nelle rotazioni. In ogni caso la coppia Giuntoli-Manna è al lavoro per provare a farsi trovare pronta semmai lo spazio, in organico e a bilancio, dovesse esserci.Scopri in gallery tutti i nomi rimasti in lista