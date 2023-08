Una vera e propria dichiarazione d'amore quella che laha fatto a Dusannel suo ultimo post su Instagram. "Storia di un grande amore", ha scritto il club a corredo di un video con le immagini dell'esultanza sfrenata del serbo dopo il gol di domenica contro l'Udinese, poche ma emblematiche parole che molti tifosi hanno subito interpretato come un messaggio chiaro: l'attaccante non si tocca, non si muove da qui. La Juve ha poi rincarato la dose nei commenti, accompagnando "Dudu", il soprannome del giocatore, con due cuori bianchi e neri. Guarda ilqui sotto.