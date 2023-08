L'estate che poteva essere quella dell'addio diè diventata quella in cui l'esterno italiano è tornato prepotentemente al centro della Juve. Da giugno in avanti, il giocatore è stato oggetto di valutazione da parte dei grandi club come Bayern Monaco e Psg, oltre alle sirene dalla Premier, con Aston Villa e Liverpool in prima fila. Non è da escludere che qualcuno possa rilanciare nel rush finale anche se più passano i giorni e più alla Continassa si concentrano su altre uscite.Dopo la chiusura del mercato però,i "pericoli" per Chiesa non saranno certo finiti, anzi.Il rapporto tra le parti comunque è solido, nonostante le distanze tra richiesta e offerta ci siano. Chiesa, riporta Gazzetta.it,cioè 7 milioni (più uno di bonus). Una richiesta legittima ma in contrasto con la politica di ridimensionamento dei costi attuata dal club. Attualmente l'ex Viola guadagna 6 milioni compresi i bonus. Uno step economico che può coincidere anche con quello in campo, a 26 anni, Chiesa entra nella fase centrale della sua carriera.