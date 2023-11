7 milioni di euro netti a stagione, l'ingaggio percepito da Dusanper vestire la maglia della Juventus. Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e si stanno avviando le prime prove di rinnovo contrattuale. La Juventus vorrebbe blindare il talentoso classe 2000, dall'altra parte però ci sono i dubbi di Dusan su quale sia la strada migliore per il suo futuro. Il suo rinnovo infatti appare il più complesso, rispetto a quello dei compagni, il bomber serbo al momento infatti non è un titolare inamovibile agli ordini di Massimiliano, questo può spingerlo a vacillare.La Juventus, è giusto ricordarlo, lo aveva pagato 70 milioni alla Fiorentina nel gennaio 2022. Ora però aumentano i dubbi sul futuro di Dusan. Lui accetterebbe un rinnovo qualora ci fossero condizioni favorevoli per una sua cessione futura. Il suo contratto comunque dura fino al 2026 quindi i giochi sono aperti, certo è che il bomber serbo vorrebbe ulteriori garanzie sul suo ruolo centrale agli ordini di Allegri.