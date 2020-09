La prima Juve di Andrea Pirlo piace. E a tratti ricorda altre squadre, tra passato e presente. Un po' il primo Conte, un po' l'Italia di Mancini, scrive il Corriere della Sera: "Semplicità, chiarezza anche sul mercato («Il centravanti mi serve prima possibile») e uno spirito propositivo: per adesso è quello che serve a Madama per spazzare via le scorie di una stagione che ha portato lo scudetto, ma ha lasciato diversi dubbi. Nell’unico test pre campionato si intravvedono sfumature del primo Conte juventino e forse ancora di più del Mancini azzurro: difesa a 4 che diventa a 3 in fase di impostazione, doppio play, l’altra mezzala (Ramsey) che gioca più avanti, la spinta sulle fasce e i due attaccanti, Ronaldo e Kulusevski che giocano vicini".