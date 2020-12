Il nome di Samuel Umtiti è tornato d'attualità per la Juventus. Il difensore francese è stato accostato spesso ai bianconeri che ne hanno parlato con il Barça anche durante la trattativa per lo scambio Pjanic-Arthur. A gennaio Paratici potrebbe riaprire i discorsi per il giocatore secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Sport, che parla anche dell'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti, pronto a sfidare la Juve per Samuel Umtiti.