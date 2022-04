Anche se secondo Allegri, parafrasando le sue parole alla vigilia, la partita sarebbe stata tatticamente non bellissima, la precisione dei passaggi è stata dell’82%, segnale della prova ordinata e soprattutto pulita dei bianconeri (Cuadrado due passaggi chiave). A risolvere il problema del gol sono stati De Ligt e Vlahovic, arrivato alla quinta rete in campionato in maglia bianconera: l’intesa tra il serbo e Dybala è stata altalenante dal punto di vista tecnico mentre da quello emotivo ha sorpreso. Lo riporta Repubblica Torino.