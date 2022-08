Archiviata la tournée negli Stati Uniti, la Juventus è tornata a Torino nella serata di ieri. A due settimane dal debutto stagionale contro il Sassuolo, in programma il 15 agosto alle 20:45, i bianconeri si apprestano ad affrontare l'ultima parte di preparazione estiva in vista dell'esordio.I giocatori godranno di un paio di giorni di recupero dopo il giro negli Usa, poi la squadra riprenderà la preparazione a tempo pieno. Due gli impegni prima della sfida dell'Allianz di Ferragosto: l'amichevole in famiglia a Villar Perosa contro l'Under 23, in programma il 4 agosto, un appuntamento che tornerà dopo lo stop imposto dalla pandemia.Il 7 agosto, invece, i bianconeri saranno di scena in Israele a Tel Aviv contro l'Atletico Madrid di Alvaro Morata. E chissà che l'incrocio con i Colchoneros non diventi un'occasione per parlare proprio del ritorno dell'attaccante spagnolo, sempre nei pensieri di Allegri. Archiviate le ultime due amichevoli sarà tempo di fare sul serio: mancherà solo una settimana all'esordio ufficiale, al quale l'allenatore arriverà con qualche assenza e con tanta voglia di incominciare col piede giusto, a differenza dello scorso anno.