Fine del breve periodo di riposo concesso da Mister Allegri alla squadra dopo la vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina.: il gruppo, ovviamente privo dei Nazionali, è sceso in campo per lavorare su un programma piuttosto intenso, composto da esercitazioni di torello per la costruzione del gioco, lavoro sul possesso palla finalizzato al ribaltamento dell'azione.Domani per tutti l’appuntamento in campo è fissato al mattino.Da Juventus.com