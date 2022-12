Nella gallery, le reazioni dei tifosi bianconeri agli ennesimi infortuni che stanno tormentando la stagione.

. Dopo le notizie che riguardano, il cui rientro non avverrà nelle prossime settimane ma Allegri dovrà aspettare ancora almeno un mese per averlo a disposizione, èIl difensore bianconero sarà rivalutato tra 10 giorni dopo l'infiammazione al tendine dell'adduttore. A questi problemi, si aggiunge anche la preoccupazione perche non ha ancora superato la pubalgia. Una situazione che ovviamente non fa piacere ai tifosi della Juve, che a loro malgrado si sono abituati negli ultimi tempi a questo quadro a livello di infermeria.