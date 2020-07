3









Da ieri è ufficiale: è ripresa la collaborazione tra la Juve e Cygames. La società bianconera lo ha annunciato in un comunicato apparso sul proprio sito: “Dopo due anni costellati di successi, l'azienda giapponese, leader nel settore dei videogiochi, sarà infatti nuovamente Partner del club ed il suo logo comparirà sul back delle divise da gioco ufficiali della prima squadra maschile”. Di nuovo uno sponsor sul retro delle maglie, sotto il numero. Un accordo che fa crescere ancora i ricavi derivanti dalle divise da gioco.







La Juve ha firmato un nuovo accordo con Cygames fino al 2022. In virtù di questa intesa, il valore complessivo della maglia da gioco bianconera, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sale a 100 milioni di euro.



