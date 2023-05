Angel Di Maria non è riuscito ad incidere nel secondo tempo contro l'Empoli, dopo che era rimasto in panchina per la prima parte della gara. "Entra sul 3-0, quando la situazione non è più recuperabile, però il Fideo dell'ultimo periodo è la controfigura del campione del Mondo: statico, impreciso e senza spunti", il commento della Gazzetta dello Sport.