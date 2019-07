Come riporta il sito ufficiale del club, la Juventus ha fatto rientro in Italia nella mattinata di ieri, dopo la tournée in Asia. La squadra di Sarri beneficerà di tre giorni di riposo, prima di tornare ad allenarsi martedì prossimo. Dunque, ripresa fissata tra due giorni, quando dovrebbe essere presente anche Paulo Dybala alla Continassa. Potrebbe arrivare lì il vero confronto con Sarri che definirà il mercato della Juve, e soprattutto la decisione dell'argentino. Resta o va via? Sarà una questione squisitamente tecnica. E di opportunità. Staremo a vedere.