La Juve torna alla carica per Bremer. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, ci saranno anche i bianconeri tra i club che in estate faranno un tentativo concreto per il difensore 24enne, in scadenza nel 2023 con il Torino. Che fa gola a tanti, per quanto nei giorni scorsi Cairo abbia assicurato che le condizioni per il rinnovo ci sono tutte e che la firma è solo questione di settimane.



La concorrenza non mancherà, quindi, per la Vecchia Signora: sul brasiliano ha già allungato le mani Marotta, che può vantare un dialogo lubrificato con i granata, ma alla finestra ci sono anche Napoli e Milan, con i partenopei, in particolare, sempre alle prese con i dubbi di Koulibaly. La Juve ci aveva pensato già un anno fa, ma l'affondo decisivo potrebbe arrivare in estate. Anche perchè il rischio di perdere De Ligt è alto, così come è impellente la necessità di trovare alternative a Bonucci e Chiellini, 73 anni in due. Richieste del "corteggiato" permettendo, visto che Bremer già immagina stipendi a partire dai 3.5 milioni netti a stagione...